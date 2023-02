Pullman diretto a Campobasso perde una ruota, paura sulla Statale e panico tra i passeggeri

Momenti di panico sul pullman della Sati che collega Riccia a Campobasso sulla statale 645. Il mezzo ha perso una delle ruote, quella posteriore sinistra, che si è staccata ed ha proseguito la sua corsa sulla corsia di marcia contraria. Fortuna che, dall’altra direzione non arrivasse alcuna auto, altrimenti si sarebbe potuto verificare un incidente. Per la Sati solo un guasto imprevedibile e accidentale, infatti si sarebbero spezzati i bulloni a cui la ruota del pullman era attaccata. Solo tanta paura per i passeggeri e pullman fermo, ma nessuna conseguenza.

Intanto domani la questione trasporti sarà al centro del Consiglio regionale monotematico, cui è stato invitato anche Giuseppe Larivera, patron dell’Atm, che avrà il diritto di intervenire in Aula.