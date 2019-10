Pullman di città, «la Regione non paga: negato l’accesso ai disabili»

«E i dipendenti della Gtm sono ancora senza stipendio»

«“Noi non ci facciamo pubblicità, ci muoviamo per risolvere i problemi” queste le parole rilasciate dal vice sindaco Ferrazzano, in risposta alla nostra denuncia della grave situazione venutasi a creare a svantaggio dei disabili. Il vicesindaco Ferrazzano – denunciano in una nota i consiglieri comunali di Pd e VotaxTe al comune di Termoli – è stato così repentino nel rispondere alle nostre dichiarazioni, rilasciate nella conferenza stampa di lunedì 7 ottobre, assicurando che il problema sarebbe stato risolto entro la settimana con il pagamento, da parte della Regione, delle somme dovute per le tessere di libera circolazione per i disabili a copertura degli anni pregressi. Sempre l’assessore, nella sua intervista, aveva garantito che la Regione avrebbe provveduto all’erogazione delle mensilità arretrate di giugno e luglio 2019 per il servizio del trasporto pubblico locale. A distanza di due settimane, invece, i disabili, titolari delle tessere di libera circolazione, continuano a vedersi negato il loro diritto a circolare gratuitamente sui mezzi pubblici locali e nulla il Comune ha fatto per porre rimedio a tale increscioso problema. Né tantomeno la Regione ha provveduto, contrariamente a quanto assicurato dal vicesindaco, ad effettuare alcun versamento per le mensilità pregresse nelle casse della tesoreria comunale con la conseguenza, tra l’altro, che i dipendenti della Gtm non hanno ancora ricevuto per questo mese il pagamento dello stipendio. Quindi, nei fatti, la situazione è ancora irrisolta, così come tutte le altre problematiche sulle quali l’amministrazione attuale fa solo propaganda elettorale senza trovare una soluzione. Le elezioni sono ormai passate da un po’ di mesi, adesso è il tempo di cominciare a lavorare per risolvere i problemi della nostra città. Per questi motivi ribadiamo con forza la nostra posizione e auspichiamo che al prossimo consiglio comunale venga inserita all’ordine del giorno la nostra mozione, protocollata lo scorso 30 settembre 2019, con la quale si chiede al sindaco e alla Giunta comunale, di istituire, nel prossimo Bilancio previsionale, un Fondo destinato ad assicurare con continuità il trasporto pubblico locale gratuito alle persone diversamente abili anche in assenza di trasferimenti di fondi regionali».