Pulizia strade, arrivano i soffiatori elettrici della Rieco Sud Scarl

REDAZIONE TERMOLI

Su richiesta del Comune di Termoli e nello specifico del settore Ambiente, la Rieco Sud è stata invitata a sostituire i soffiatori per la pulizia stradale alimentati con motore a scoppio e quindi inquinanti, maleodoranti oltre che rumorosi, con soffiatori di nuova generazione alimentati elettricamente. La Rieco Sud Scarl, condividendo l’obiettivo individuato dal Comune di Termoli ha pertanto sostituito questa tipologia di strumenti e a partire da una settimana le squadre della ditta che ha l’appalto della raccolta differenziata, battono a tappeto le strade del territorio cittadino, ripulendole a fondo con il supporto oltre che delle spazzatrici, anche dei soffiatori elettrici, più silenziosi rispetto ai modelli tradizionali e che permettono la pulizia dettagliata dei cigli stradali e in prossimità delle auto parcheggiate. Nella giornata di ieri, 28 febbraio 2019, sono intervenuti sulla passeggiata pavimentata di Rio Vivo, tra la spiaggia e gli stabilimenti balneari, dove i gestori hanno apprezzato e ringraziato personalmente l’Azienda. Altri interventi sono stati effettuati nell’area di parcheggio di Rio Vivo (Giorgione) e nei pressi della Asrem. Purtroppo sono ancora numerosi i riscontri di abbandono illecito di rifiuti non solo in periferia, ma anche nelle aree urbane in pieno centro. A tal proposito si ricorda che presso l’ecocentro comunale in via Arti e Mestieri, 27 è possibile smaltire i rifiuti di cui ci si vuole disfare (ingombranti, Raee, sfalci ecc.).