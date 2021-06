Pulizia di arenili a Rio Vivo e al porto: torna l’evento ‘Plastic Free’

Coinvolgere sempre più persone nella sensibilizzazione verso le problematiche ambientali. E’ il messaggio lanciato dal porto di Termoli da Plastic Free che ha organizzato una nuova giornata di pulizia degli arenili in collaborazione con Mediolanum e con il patrocinio del Comune di Termoli. Erano presenti il Sindaco Francesco Roberti e l’assessore all’Ambiente Rita Colaci che non hanno voluto mancare all’appuntamento. I volontari dell’associazione si sono ritrovati nel bacino portuale per poi dirigersi sulla spiaggia libera di Rio Vivo per la raccolta di rifiuti e plastica abbandonata. Un messaggio di positività partito ancora una volta dalla città di Termoli. Guanti, rastrelli, buste per i rifiuti e tanta voglia di contribuire alla pulizia degli arenili per dimostrare ancora una volta che con un po’ di attenzione da parte di tutti è possibile avere un ambiente più pulito.