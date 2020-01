Pulizia delle strade, ecco quelle interessate

REDAZIONE TERMOLI

La Rieco Sud effettuerà un intervento di pulizia delle strade della città, per mezzo di spazzamento meccanico e manuale. Lo spazzamento verrà effettuato domani 9 gennaio dalle 13 alle 15 nelle seguenti strade: via Inghilterra, via Belgio, via Gennaro Perrotta, viale Trieste, via Molise, viale d’Italia, via di Spagna, via di Francia, via Germania, via Maratona, via Caduti di Tutte le Guerre. Si richiede la collaborazione di tutti i cittadini a non parcheggiare le auto nelle suddette vie per permettere agli operatori ecologici di effettuare una pulizia completa del manto stradale e dei marciapiedi.