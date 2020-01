Pulita la strada e bonificate le discariche abusive, contrada riqualificata

CAMPOMARINO. Contrada Ramitelli torna a splendere con la bonifica di tutte le discariche abusive e la pulizia del tratto stradale. Una giornata di pulizia che comunica la necessità e la voglia di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura, che segna il bisogno della gente di mettersi in relazione per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che, oltre a ripulire, si dovrebbe imparare a non sporcare.

Il fenomeno dell’abbandono rifiuti ha raggiunto oggigiorno dimensioni tali da generare problemi di ordine igienico-sanitario, ambientali ed economici. La rimozione di questi rifiuti rappresenta quindi, oltre al danno ambientale, anche un costo aggiuntivo per l’intera collettività.

Ci hanno pensato l’A.I.S.A., Ambiente Basso Molise e i tanti cittadini che hanno contribuito in modo determinante alla riqualificazione di un territorio molto provato dalle discariche e rifiuti di ogni genere, cosi come tutto il basso Molise.

La manifestazione sabato pulito è stata anche l’occasione per mettere sotto la lente d’ingrandimento i problemi legati al degrado ambientale e costruire insieme le soluzioni possibili. Si continuerà con la pulizia del territorio con manifestazioni che si terranno l’ultimo sabato di ogni mese e vedranno anche la partecipazione della Italiangas di Termoli.

Il Comune di Campomarino oltre al patrocinio ha partecipato fattivamente alla manifestazione ed ha messo in campo i mezzi che hanno provveduto alla rimozione delle discariche abusive. Un grazie particolare ai numerosi cittadini che hanno aderito alla manifestazione.