Immagini forti che hanno fatto il giro del web e che continuano ad indignare. In un video caricato su un gruppo Facebook di Campobasso si vede una ragazza lavare il cane con il getto forte di un idrante in un autolavaggio del capoluogo. Il video, ovviamente, ha attirato su di sé l’ira degli utenti social infuriati per quanto stava accadendo al povero cane.