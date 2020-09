Nel giorno del World Cleanup Day, la città di Campobasso è stata protagonista dell’iniziativa “Puliamo il tuo parco”, la campagna green di Vallelata e Legambiente. Per tutta la mattinata di sabato, tanti volontari hanno contribuito con il loro lavoro a rendere ancora più bella Villa De Capoa. Presenti alla manifestazione per portare il saluto dell’Amministrazione comunale, anche il vice sindaco, Paola Felice, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, che hanno ringraziato i promotori dell’iniziativa che ha portato Villa De Capoa ad essere il parco più votato del Molise e il quarto fra i 100 parchi in lizza in tutta Italia. “Per l’occasione, – ha dichiarato il sindaco Gravina commentando la giornata in Villa De Capoa – in accordo con Legambiente, i volontari hanno lavorato alla tinteggiatura della ringhiera della fontana della Villa che la nostra Amministrazione, già dalla scorsa estate, dopo anni durante i quali non era più stata in funzione, ha provveduto a riattivare grazie anche agli operatori della SEA. Successivamente, dopo aver verificato e risolto alcuni problemi tecnici, l’abbiamo restaurata e riportata alla sua bellezza. L’intervento di tinteggiatura di oggi, concordato con Legambiente, – ha aggiunto il sindaco – ci aiuta a ridare ancora più dignità ad un angolo della nostra splendida Villa, consapevoli di quanto sia importante proseguire nel cammino di riqualificazione costante di questo parco.”

“Puliamo il tuo Parco”: la campagna green ha animato Villa De Capoa (FOTO) Indietro 1 di 4 Avanti