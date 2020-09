“Puliamo il tuo Parco”: anche a Campobasso la campagna promossa per combattere l’inquinamento da rifiuti

Villa de Capoa il quarto parco più votato d’Italia

Il 19 settembre, nel giorno del World Cleanup Day, arriva a Campobasso “Puliamo il tuo parco!”, la campagna green che chiama a raccolta i cittadini di tutte le regioni per una grande giornata di pulizia dei parchi più amati e votati dai consumatori. Grazie al concorso sul sito di Vallelata, che ha visto votare oltre 25mila persone, sono stati selezionati 20 parchi, uno per ogni regione d’Italia, che verranno ripuliti da tutti i volontari il 19 settembre in occasione del World Cleanup Day, iniziativa sociale globale che si pone l’obiettivo di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti. L’appuntamento è alle 10 a Villa de Capoa, che è stata votata da ben 927 cittadini come il proprio parco del cuore. L’evento, organizzato dal Circolo Legambiente Eugenio Cirese e patrocinato dal Comune di Campobasso, prevede una passeggiata didattica con l’ausilio del prof. Giuseppe Lima dell’Università degli Studi del Molise e attività di pulizia e riqualificazione. Saranno presenti, insieme ai volontari di Legambiente, le associazioni Primo Marzo, Cittadinanzattiva Molise, Dalla Parte degli Ultimi e gli scout del gruppo Agesci 5. «Ringrazio Legambiente per l’attenzione dimostrata con questa iniziativa, che si inserisce nel più ampio percorso di rivalutazione della villa avviato da oltre un anno attraverso la riqualificazione degli arredi e del patrimonio arboreo e botanico – commenta l’assessore Simone Cretella – L’obiettivo è quello di riportare la villa allo splendore di un tempo ed alla massima fruibilità da parte della cittadinanza, anche grazie ai frequenti eventi sociali, culturali e ricreativi che vedendo sempre più spesso la Villa De Capoa quale location ideale».

La manifestazione, che si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid, prevede un numero massimo di partecipanti pari a cinquanta. Per partecipare è possibile prenotarsi seguendo le istruzioni presenti al link: https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/