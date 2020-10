“Puliamo il mondo”, manifestazione nel nuovo parco giochi di Oratino

Il Comune di Oratino ha deciso di aderire alla campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Sostenibilità ambientale,impegno civile,senso di comunità e inclusione sociale le parole chiave al centro di questa edizione che è il primo appuntamento di volontariato ambientale lanciato da Legambiente in tempo di Covid 19.

L’evento si svolgerà Sabato 3 Ottobre a partire dalle ore 15 con ritrovo nell’area del nuovo parco giochi-Pineta in località Gioco.

“Se le Formiche si mettono insieme possono spostare un elefante -se le persone si mettono insieme possono pulire il Mondo” questo il motto di questa edizione che ad Oratino cercherà di coinvolgere soprattutto i bambini /ragazzi per sensibilizzare gli stessi su tematiche di fondamentale importanza per il loro futuro e per il futuro della Terra che gli accoglie. L’evento ovviamente si svolgerà attenendosi alle norme di prevenzione per il Covid 19.