Pugilato, Gennaro Colangelo vince per la seconda volta il Match Élite (video)

Il 28 agosto scorso il pugile campobassano Gennaro Colangelo porta a casa una seconda importante vittoria.

A Civitella Roveto in provincia dell’Aquila, il pugile ventunenne ha disputato e vinto il Match Elite I Serie. I suoi accompagnatori, anche in questa gara, sono stati Domenico Urbano e Alfredo Campitelli della San Salvo boxe. La prima vittoria di Colangelo è di soli 10 giorni prima, grazie al match vinto il 14 agosto sul ring di Celano, sempre in provincia dell’Aquila sempre disputando il Match Elite I Serie.