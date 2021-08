Pubblico delle grandi occasioni per la presentazione del libro “Il silenzio non è mai silenzio. Oltre l’Alzheimer” di Carla Ciamarra

Evento in grande stile quello tenutosi presso il Castello medioevale di Torella Del Sannio, dove la psicologa Carla Ciamarra, dopo il rinvio causa Covid-19 nello scorso autunno, ha presentato il suo libro “Il silenzio non è mai silenzio. Oltre L’Alzheimer”.

Nel libro della Ciamarra troviamo pagini emozionanti, dove una mamma si racconta con l’aiuto della figlia: le storie di una vita, con le sue emozioni e le sue passioni, ma anche la malattia, l’Alzheimer, che la rapisce quando ha solo sessant’anni. Ne emerge un quadro commosso e toccante, che se da un lato non nasconde il doloroso percorso che la malattia comporta, dall’altro evidenzia che l’Alzheimer non significa “fine” ma equilibrio che cambia, forma che muta.

Il libro, edito dalla casa editrice Erickson Live, ha coinvolto molti professionisti molisani, tra i quali la Prof.ssa Maria Rita Parsi, il dott. Franco Mastrodonato, il dott. Mino Dentizzi, la dott.ssa Maria Concetta Mignogna e la dott.ssa Filomena Iaciofono ma al suo interno accoglie anche i racconti di Anna e Michele, sorella e fratello dell’autrice.

Un libro scritto con amore e passione e che vuole aiutare a portare forza e speranza nelle persone che affrontano questa malattia e di loro familiari. A tale scopo l’autrice ha deciso di devolvere il ricavato dalla vendita del libro all’Associazione Onlus “Airalzh Onlus -Ricerca Alzheimer” di Firenze.

Al tavolo dei relatori, insieme all’autrice, erano presenti la dott.ssa Leontina Lanciano, Garante Regionale dei diritti della persona, la dott.ssa Maria Concetta Mignogna , Psicoterapeuta del “Centro GEA” e del Gruppo Caregiver del “Centro Diurno Alzheimer”, La dott.ssa Filomena Iaciofano , psicologa della Cooperativa Ricerca e Progetto del Centro Diurno Alzheimer

Esauriti i posti disponibili per i partecipanti alla presentazione che grazie agli ampi spazi del Castello di Torella, messi a disposizione da Pasquale Venditti, ha permesso di accogliere un elevato numero di presenti e di garantire il rispetto delle norme di prevenzione. Nella stanza adiacente a quella della presentazione è stata allestita anche una mostra di opere pittoriche realizzate da giovani artiste di Torella Del Sannio.

Nella sua opera letteraria Carla Ciamarra ha provato a trasmettere tutta l’emozione che l’ha mossa nello scrivere un libro che sta riscontrando il favore della critica e dei lettori, tanto che è già alla seconda ristampa.

“Quest’anno il libro è stato ampiamente divulgato e i feedback ricevuti hanno in un certo senso riacceso ancora più ricordi oltre a rimandare l’affetto che molti riversano per mia mamma. – dichiara l’autrice – Sono riuscita a ri-attraversare molte emozioni rimandate dalle parole dei lettori. Sicuramente ho consolidato molti ponti che mi riportano al mio passato e così ogni giorno sono insieme a mia mamma e li percorro ritrovandola in piedi, mentre chiacchieriamo o mentre stiamo sfogliando insieme qualche rivista. Ritornare indietro nel tempo mi ha permesso di ricercare sensazioni, odori e suoni che mi riportano a lei.

Oggi, nonostante tutto, sono felice. Ad un certo punto non si può rincorrere la felicità, la felicità non è una meta ma uno stato dell’anima, o sei felice o non lo sei. Mia mamma è qui, dentro di me e il contatto negli anni della malattia mi ha collegato a lei in modo ancora più profondo.

Quello che mi auguro – conclude Ciamarra – è che da questo libro possa emergere in qualsiasi lettore la possibilità di andare oltre l’immobilità che la malattia comporta. Quello che mi auguro è che la ricerca vada avanti.”

Tutti gli interventi dei relatori sono riusciti a muovere emozioni forti, rompendo il silenzio con applausi, sorrisi e lacrime che si andavano a mescolare inseguendo e seguendo i ricordi che affioravano dalle parole degli intervenuti.

L’intervento della Garante, dott.ssa Leontina Lanciano, si è poi soffermato sull’importanza delle relazioni, sull’importanza di entrare in contatto con chi è coinvolto per rompere quel silenzio che a volte, di fronte a determinate circostanze, risuona in modo doloroso. Una relazione che diventa la chiave per riaccendere quella luce che il buio ha portato via.

Un libro che è “sbarcato” anche su Facebook, dove la pagina “Il silenzio ha rotto il silenzio facendo rumore!” ha già raggiunto oltre 1700 follower.

Per chi invece vuole contribuire alle attività della Onlus “Airalzh Onlus -Ricerca Alzheimer” lo può fare anche acquistando il libro, il cui ricavato è ad essa destinato, direttamente dal sito della Erickson (), oppure nelle Librerie Erickson di Roma , Trento e Milano.

