Pubblico delle grandi occasioni per il concerto di Andrea Sannino

Piazza stracolma davanti alla Cattedrale di Venafro per il live dell’artista di Ercolano, un evento inserito nei festeggiamenti in omaggio alla Madonna del Carmine

Gran pienone come era prevedibilissimo per “Mosaico”, il concerto live di Andrea Sannino davanti alla Cattedrale di Venafro, nell’ambito della Festa in omaggio alla Madonna del Carmine che Venafro celebra da secoli in onore della Vergine di Monte Carmelo con enorme partecipazione popolare. E nella serata di ieri il tutto si è magnificamente ripetuto col concerto dell’affermato cantante di Ercolano, che ha sfoggiato il meglio di se vista la platea che aveva davanti, ossia migliaia di persone di Venafro e dintorni, tanto giovani che adulti.

In effetti canzoni, temi e musica proposti da Sannino, che sta portando in giro in tutt’Italia un magnifico spettacolo supportato da un team musicale di tutto pregio ed incontrando ovunque entusiasmi popolari, hanno letteralmente “preso” la vasta platea dinanzi alla Cattedrale venafrana. E Sannino, capito che “la piazza” era calda e disponibile, ha dato il meglio di sé con la propria voce suadente, coi temi dell’amore e l’omaggio alla donna, “sempre da rispettare” ha affermato convinto l’artista.

Quindi canzoni, ritmi classici della musica partenopea con un ideale “Abbracciame” di Sannino verso Venafro e i venafrani che hanno capito, gradito ed apprezzato. Spettacolo protrattosi piacevolmente per ore e nel corso del quale l’ercolanese ha cantato magnificamente ed altrettanto hanno fatto venafrani e forestieri ambosessi e di ogni età, attratti dai ritmi proposti, dai temi delle canzoni, dalla voce di Sannino e dalla musiche del team a supporto dell’interprete campano. Gran bella serata di musica leggera quindi a ritemprare e rinfrescare corpo e mente di tutti, da giorni alle prese con un’afa opprimente che comunque il concerto del napoletano ha fatto temporaneamente dimenticare, divertendo e coinvolgendo tutti.