Pubblicità del Molise sulla Rai, monta la protesta per le assenze di Campobasso e Isernia (esprimi la tua opinione)

Sempre presente Venafro, città natale e bacino elettorale dell’assessore al Turismo. C’è anche la scalinata di Trivento, centro che ha dato i natali al direttore di servizio dell’assessorato al Turismo

Una serie di immagini “incollate” una dietro l’altra. Senza alcuna ratio. Senza un indirizzo comunicativo e soprattutto senza un messaggio da veicolare. In una parola, vuoto. E’ lo spot del Molise che sta andando in onda sulle reti Rai per pubblicizzare la nostra regione anche per l’estate 2022. E su quest’aspetto ci siamo già soffermati: 500mila euro stanziati dalla Regione Molise per pubblicizzare anche qualcosa che è già in corso.

Dunque uno spot che arriva in netto ritardo e senza un messaggio da veicolare: ma l’aspetto per noi più imbarazzante e deprimente, è rappresentato dalle assenze nella pubblicità di Campobasso e Isernia, i due capoluoghi di provincia del Molise. Non poteva mancare, però, Venafro. Che, ben inteso, ci dovrebbe essere, ma non a discapito dei due capoluoghi. Ed è evidente come il campanilismo, e son solo, dell’assessore al ramo abbia avuto la meglio. Oltre, ovviamente, al fatto che Venafro rappresenta per Cotugno non solo la città natale e di residenza, ma anche il bacino elettorale.

Crediamo che il Paleolitico di Isernia o i Misteri di Campobasso, che per la sfilata del 2022 hanno ricevuto il patrocinio del ministero della Cultura, si sarebbero meritati un passaggio. Così come ci sarebbe potuta stare una veduta del castello Monforte. Niente da fare, c’è però la scalinata di Trivento, centro che, come noto, vive di turismo. Ma in questo caso c’è un altro aneddoto simpatico: il direttore di servizio dell’assessorato al Turismo, guardo caso, è di Trivento.

Poi ci lamentiamo che il Molise è la regione con il Pil più basso in Italia per il turismo. Se il biglietto da visita è rappresentato da questi spot, non potrebbe essere altrimenti. Per non parlare dell’assenza di visione e della mancanza di programmazione.

Nonostante tutto questo, però, il Molise continua a resistere, soprattutto grazie alle sue bellezze. dim