Pubblicità del Molise sulla Rai, Cotugno: «Non replico alle polemiche, lo spot piace». E sulla tempistica non risponde

Nessuna replica nella sostanza, nessun accenno alla strategia comunicativa e all’esclusione dei due capoluoghi

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato del nuovo spot per promuovere il Molise che sta andando in onda sulle reti Rai e delle polemiche scaturite dopo la partenza della pubblicità. Una partenza, evidentemente, in netto ritardo. Dal momento che lo start c’è stato il 4 luglio, a stagione già in corso e con le prenotazioni già belle che fatte.

Proteste poi ci sono state, anche da parte di amministratori locali, per l’esclusione dei due capoluoghi, Campobasso e Isernia, e di tutto l’Alto Molise.

Oggi abbiamo chiesto conto delle polemiche all’assessore al Turismo che, però, non ha risposto, limitandosi alle ovvietà.

«Non rispondo alle polemiche, dico – ha dichiarato Cotugno – che l’anno scorso abbiamo fatto uno spot che ha fatto vedere tutta una serie di località, quest’anno ce ne sono altre, in autunno e in Primavera 2023 ce ne saranno altre ancora: è chiaro non ci saranno 136 comuni in 30 secondi. Ci siamo affidarti alle professionalità dei tecnici della Rai che hanno visitato il Molise e hanno messo in piedi uno spot che sta ricevendo tantissime congratulazioni. C’è gente che mi chiama tutti i giorni per dire che lo spot piace, poi ci può stare pure qualche polemica, mi auguro sempre costruttiva e non strumentale e di parte.»

