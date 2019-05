Pubblici esercizi a confronto sulle ispezioni, presentato il vademecum Confcommercio

Un appuntamento importante che ha registrato un’ottima presenza di imprenditori e operatori dei pubblici esercizi per la presentazione del nuovo ‘vademecum ispezioni’, quello tenutosi ieri pomeriggio nella sala Falcione della sede Confcommercio a Campobasso. Uno strumento utile che riporta in modo chiaro le principali norme in materia di ispezioni igienico sanitarie, nonché di ispezioni e sicurezza sul lavoro, soffermandosi sia sui doveri ma anche sui diritti dei controllati, realizzato dalla FIPE Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e dall’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo). A fare gli onori di casa è stato il presidente Paolo Spina che ha voluto sottolineare come l’appuntamento sia stato voluto dall’associazione poiché la normativa di riferimento per il settore, è divenuta difficile da interpretare anche per le diverse fonti di riferimento.

All’incontro è intervenuto il direttore nazionale Fipe Roberto Calugi: «Fipe è da sempre impegnata nel dare la giusta assistenza ai propri imprenditori, convinta che il rispetto delle regole sia un tratto distintivo dei suoi soci ed è costantemente impegnata in un confronto con il legislatore e con le istituzioni preposte ai controlli per una semplificazione del quadro normativo. Il manuale che presentiamo oggi costituisce un utile supporto per le imprese e che sia di sostegno per continuare a garantire quell’ immenso contributo di cultura, storia e convivialità rappresentato dalla ristorazione italiana».

Presente all’incontro anche Andrea Chiriatti, Area relazioni sindacali previdenziali e formazione FIPE: i contributi in sala, invece, sono stati assicurati dall’ avvocato Gianluca Pescolla, (esperto di diritto del lavoro), dal dott. Luigi Pece e dalla dott. ssa Annarosa Rateni per l’Ispettorato del Lavoro del Molise, infine dal dottor Pierpaolo Oriente, medico del lavoro (Asrem Dipartimento Unico regionale prevenzione Durp).