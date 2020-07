Pubblicato l’avviso per sostegno alle attività dei centri estivi, educativi e per minori fino a 16 anni

In esecuzione della delibera comunale n°157 del 25 giugno scorso, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola comunica che nell’albo pretorio del sito dell’Ente è stato pubblicato l’avviso di sostegno alle attività dei centri estivi, centri educativi e per i minori fino a 16 anni. Il Comune di Termoli riconosce l’importanza della funzione educativa verso le nuove generazioni e di pari passo intende sostenere, per quanto possibile, tutte quelle iniziative a carattere educativo, ludico e ricreativo che vengono promosse da soggetti diversi dalle scuole pubbliche. I progetti possono essere sviluppati fino al prossimo 30 settembre, devono durare almeno quattro settimane e le attività devono essere svolte per almeno quattro ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. Tutti gli interessati possono visionare l’avviso (in allegato) del settimo settore (Servizio Assistenza alla persona – Area Istruzione) e presentare la domanda secondo i requisiti che vengono richiesti.