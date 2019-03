Pubblica illuminazione carente a Venafro su strade e piazze

REDAZIONE

Venafro è alla prese da diversi giorni con un problema assolutamente serio che può incidere su sicurezza e

tranquillità della gente. Da un po’ di tempo accade infatti che la pubblica illuminazione su strade, piazze e

traverse del centro abitato sia sovente spenta o comunque funzionante in parte, col risultato tutt’altro che

bello di lasciare al buio strade e piazze del centro cittadino e perciò assai abitate e frequentate. Per dire

della portata del più che sostanziale inconveniente, sottolineato da tantissimi cittadini, va detto che spesso

piomba nel buio (quasi) più assoluto lo stesso corso centrale, ossia Corso Campano. In effetti sempre più

spesso Corso Campano risulta illuminato solo su un lato, mentre l’altro versante è nel buio più completo

con evidenti disappunti di commercianti e pedoni. L’inconveniente si presenta puntualmente anche su altre

zone del centro, contrariando un sacco i residenti. Zone al buio infatti, dato il non funzionamento della

pubblica illuminazione, si registrano lungo la trafficatissima Colonia Giulia nonché nelle traverse e zone

laterali, così come sono funzionanti a metà buona parte dei diversi lampioni. Ossia delle due luci a lampione

che dovrebbero rischiarare, il più delle volte ne funziona una sola. Siffatto disservizio si registra con una

certa frequenza da un po’ di tempo a questa parte e i venafrani non fanno mistero della loro contrarietà.

«Vorremmo illuminazione pubblica completa e in piena funzionalità sempre ed ovunque -asseriscono in

tanti- ed invece negli ultimi tempi sono sempre più numerose le zone al buio totale o parziale nel centro

cittadino. Il disservizio ci preoccupa perché temiamo per la sicurezza e l’incolumità di tutti noi. Al contrario

gradiremmo vivere più tranquillamente con la giusta illuminazione su strade, piazze e traverse». Intanto,

dopo la caduta del palo metallico della luce sul marciapiede di via Maria Pia di Savoia, zona abitatissima, i

residenti del posto si chiedono: «Verrà rimesso al più presto e nello stesso posto il palo abbattuto dal vento

e dall’usura del tempo, o seguirà la stessa sorte dell’altro poco distante rimosso e non più riposizionato?

Perché così continuando, cioè non riposizionando i pali della pubblica illuminazione abbattuti, tra poco

anche Via Maria Pia di Savoia piomberà anch’essa nel buio più totale».