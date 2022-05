Pubblica illimunizione: “L’amministrazione Ricci continua a brancolare nel buio”

dall’aggiudicazione esecutiva, ovvero entro il 13 dicembre 2017, quindi con 17 mesi di ritardo. Ricordo e porto nuovamente a dibattito che l’Assessore Valvona dichiarava che il ritardo nella stipula del contratto fosse correlabile alla complessità dello stesso, nonostante fosse già previsto uno schema contrattuale nel bando di gara – Asseriva inoltre che, nel suo intervento nella prima assise civica utile post interrogazione, contemplando la sospensione dei lavori obbligatoria avvenuta in seguito alla prima ondata pandemica della primavera del 2020, si fosse nei tempi contrattuali;L’interrogazione prodotta ormai nel lontano 29 gennaio 2021, con mio grosso rammarico, ha ricevuto una risposta fuorviante e totalmente non conforme alla richiesta posta in essere, rappresentando semplicemente la mera cronistoria del bando e sviluppo negli anni, fornita dalla Responsabile del Settore LL.PP. e manutenzione Arch. Ornella Celino e dall’Assessore competente Valvona; Tuttavia quest’ultima, asseriva che la fine lavori dell’appalto sarebbe comunque arrivata entro e non oltre il marzo 2021.Ad oggi, 3 maggio 2022, non trovando riscontri ufficiali sui canali istituzionali dell’ente, circa la chiusura e contestuale consegna dei lavori di efficientamento energetico in Città, ho provveduto, nel giorno antecedente l’ultimo consiglio comunale convocato il 28 aprile 2022, a produrre nuova interrogazione per garantire la massima trasparenza e verità ai cittadini venafrani e chiedere di adottare i provvedimenti ognuno per la propria competenza, nel porre rimedio alla situazione sopra descritta.