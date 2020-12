Sciopero nazionale organizzato dalle sigle principali sindacali per il personale della pubblica amministrazione: manifestazioni anche in Molise; e così questa mattina i rappresentanti locali delle sigle sindacali si sono ritrovati dinanzi alla Prefettura del capoluogo per rivendicare «assunzioni, rinnovo del contratto e stabilizzazione dei precari. Abbiamo garantito il funzionamento della nazione; parliamo di operatori sanitari, operatori di comuni, province, regioni, personale che deve vedere il giusto riconoscimento al proprio lavoro. Oggi siamo qui non solo per il rinnovo contratto ma per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione. Questo sciopero poteva essere evitato ma non c’è mai stato un tavolo contrattuale. Deve necessariamente oltretutto essere affrontata anche la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro».

Pubblica amministrazione, sindacati in piazza: «Rivendichiamo assunzioni e rinnovo del contratto» (GALLERIA FOTO E VIDEO) Indietro 1 di 5 Avanti