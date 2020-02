Psicosi pantera, analisi su carcassa di un animale predato. Altri avvistamenti

Anche gli inviati della popolare trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta” hanno raggiunto il Molise (ed in particolare Limosano) per cercare di capire cosa si nasconda dietro gli avvistamenti della fantomatica pantera nera. L’altra novità sul caso, oltre a quella che riferisce lo spostamento in territorio di Bagnoli del Trigno, è che la carcassa dell’animale (una pecora?) trovata nelle campagne di Limosano è stata portata all’Istituto Zooprofilattico di Teramo dove verrà esaminata dagli esperti che potranno dire come e da chi sia stata predata.

Intanto fonti ufficiose riferiscono che si sono moltiplicate le segnalazioni di avvistamenti, anche nelle campagne di Trivento che non dista molto da Bagnoli del Trigno. Il sentimento popolare relativo a questa vicenda è assai variegato, la maggior parte della gente accoglie con ilarità e ironia le notizie che si susseguono.

Intanto non trapelano indiscrezioni sul sopralluogo eseguito ieri mattina in contrada Le Morge a Limosano dagli ispettori del Servizio Veterinario della Asrem che hanno analizzato le impronte lasciate su un terreno fangoso. Non è escluso che dallo stesso ufficio a breve venga diramato un comunicato stampa ufficiale che chiarira la natura delle stesse tracce trovate da un cacciatore.