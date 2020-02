Psicosi Coronavirus, negozi vuoti: «Noi stiamo tutti bene»

A Campobasso si cerca di combattere l’ignoranza anche con l’ironia

La psicosi da Coronavirus è ormai molto più diffusa del virus stesso. E sta procurando danni enormi all’economia, soprattutto a quella cinese. E a quei commercianti cinesi presenti in Italia.

La paura del contagio, “ingiustificata” secondo gli esperti che stanno studiando il nuovo virus, ha ridotto in maniera significativa, oltre il 50%, le presenze nei ristoranti e nei negozi cinesi di tutta Italia, nonostante sia stato ribadito più volte che il virus non si trasmette attraverso il cibo.

Anche in Molise la psicosi è dilagante e così ristoranti e negozi cinesi sono desolatamente vuoti. La ristorazione è sicuramente il settore in Italia che sta risentendo di più degli effetti negativi del Coronavirus. Il drastico calo del fatturato ha interessato l’intero Molise. Lo slogan è sempre lo stesso: «Non abbiate paura di noi, non siamo virus». Nel capoluogo di regione, però, c’è anche chi cerca di combattere la psicosi da Coronavirus con l’ironia. E così il ristorante di via Gazzani, in pieno centro a Campobasso, ha esposto un simpatico cartello con la scritta «Noi stiamo tutti bene». Per combattere psicosi e ignoranza.