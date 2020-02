Psicosi Coronavirus a Propaganda Live: «In Molise le zampe di gallina le mangiano da sempre»

Anche Propagandalive, il programma di La7 condotto da Zoro, si è occupato, nella puntata di venerdì, della psicosi Coronavirus. Un lungo servizio durante il quale Zoro, Diego Bianchi, e Piefrancesco Citriniti, hanno mangiato in numerose attività di ristorazione cinesi per dimostrare come quel cibo non faccia male. Durante una di queste tappe, i due si sono imbattuti nelle zampe di gallina. E il molisano Pierfrancesco Citrini ha fatto notare come in Molise la specialità culinaria sia praticata da molto tempo.

