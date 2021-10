Psicopandemia e suicidi, allarme in Molise. “Messe a nudo le nostre debolezze”

Il Molise tra le regioni con il più alto tasso di suicidio. E’ quanto viene fuori da studi recenti sui disturbi della mente, quelli caratterizzati da ansia e depressione che diventano cronici e sfociano in vere e proprie patologie che vengono aumentate anche dalla difficoltà e spesso dalla vergogna di parlare di questi disturbi.

Come Quotidiano del Molise vogliamo, invece, squarciare il velo su questi temi che spesso sono dei tabù dialogandone assieme alla dottoressa Alessandra Ruberto, psicologa e presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise.

Dottoressa Ruberto in Molise c’è un tasso di suicidio di 8,2 casi ogni 100mila abitanti. Quanto ha inciso il Covid e la situazione pandemica che si sta vivendo da due anni sui disturbi della mente?

“Il Molise è una piccola regione in cui le relazioni sociali sono vitali; la rete familiare, in Molise, molto spesso è un vero e proprio ammortizzatore sociale. La pandemia ha colpito proprio i legami, ci ha impedito le relazioni, ci ha allontanato dalle nostre famiglie; ha inciso sull’aspetto economico generando maggiori casse integrazioni, disoccupazioni.

Io ho sempre parlato di 2 pandemie, una è il covid, l’altra è la psicopandemia che ci siamo trovati ad affrontare per la quale non esiste vaccino e che avrà strascichi a lungo termine.

Siamo tutti entrati in contatto con un senso di solitudine, di impotenza, angoscia e paura. Sono crollate le certezze della scienza, è venuto meno il potersi appoggiare all’altro e pertanto il futuro ha, come dire, acquistato coloritura diverse. Sicuramente tonalità piu scure. Tutto questo ha sicuramente contribuito ai dati che lei mi mostrava”.

Il disturbo depressivo deve essere distinto dalla normale tristezza che accompagna tutti nel corso della vita soprattutto in momenti particolari della nostra esistenza, quali sono i sintomi di cui ci si deve preoccupare quando si parla di ansia e depressione e quando ricorrere all’aiuto di uno specialista?

“C’è sicuramente una grande distinzione tra quello che possono essere i malesseri psicologi e quelle che invece vengono classificati come disturbj veri e propri. La depressione, l’ansia patologica sono condizioni che necessitano una psicoterapia e laddove servisse anche un trattamento farmacologico. È indubbio che l’intensità la durata e la frequenza dei sintomi, nonché il grado di invalidità che generano sono indicatori importanti per fare una diagnosi differenziale. Tuttavia io penso che non si debba considerare l’accesso alla cura psicologica solo quando ci si trova in condizioni “patologiche”; la parte terapeutica, di cura per intenderci, è solo una parte del nostro lavoro. Noi psicologi lavoriamo sulla promozione del benessere, incentivando le risorse e le skills, in questo modo attraverso un percorso di prevenzione, si interviene impedendo il degenerare da semplici malesseri psicologici a disturbi diagnosticati e che poi necessariamente prevedono un percorso terapeutico strutturato, sicuramente più lungo.

La pandemia ad esempio ci ha mostrato l’importanza della componente psicologica. Io ho ricevuto numerosissime richieste di aiuto da medici di base che oberati dalle richieste dei pazienti non riuscivano a fronteggiare soprattutto le componenti ansiogene e depressive, dovendosi chiaramente occupare prioritariamente delle condizioni organiche per questo motivo io credo che lo psicologo dovrebbe essere reso un servizio accessibile a tutti, non solo come cura ma come prevenzione. Questo permetterebbe sicuramente un risparmio economico al SSN oltre che un benessere per il nostro territorio”.

Gli studi recenti hanno evidenziato che delle forme di depressione sono state diagnosticate anche nelle persone che hanno superato le forme più dure del covid, cosa si può fare per essere vicini a un parente ad un amico che soffre di disturbi della mente?

“Questo è quello che dicevo, non tutti hanno preso il covid ma la psicopandemia ha colpito tutti e gli strascichi psicologici ce li porteremo per molto tempo.

Ancora di più, Chi ha vissuto il dramma del ricovero , in prima persona o di un familiare, o nei casi più gravi lutti, ovviamente ha subito un trauma.

Si è entrati in contatto con la solitudine, con il senso di impotenza, con l’angoscia, in alcuni casi con i propri fantasmi. È indubbio che chi ha subito forme gravi di covid sarebbe opportuno affrontasse la cosa anche da un punto di vista psicologico, per intervenire laddove, come diceva lei, si è ormai purtroppo innescato un disturbo, ma soprattutto per evitare che questo accada e dunque prevenire.

Spesso, come abbiamo detto c’è difficoltà ad aprirsi e a capire che c’è bisogno dell’aiuto di un esperto per superare il problema. Cosa si sente di dire a chi pensa di soffrire di queste patologie ma non riesce a farsi aiutare?

Non sei solo”.