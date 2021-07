Psicologi a servizio delle Usca e per il potenziamento del territorio, c’è l’Avviso: soddisfatta il presidente dell’Ordine

Con delibera del 6 luglio, il dg dell’Asrem Oreste Florenzano ha dato il via libera ad un Avviso Pubblico a tempo determinato per 2 assistenti sociali a servizio delle Usca, 2 psicologi a servizio delle Usca e uno psicologo per il potenziamento delle cure primarie.

“È con enorme piacere – ha commentato Alessandra Ruberto, presidente dell’Irdine degli Psicologi del Molise – che accolgo questa disposizione del Direttore Generale Asrem. Ho sollecitato più volte e devo dire di aver trovato una buona predisposizione all’ascolto di tutto il consiglio regionale. Lo Psicologo è una figura fondamentale e in questo periodo pandemico è assolutamente imprescindibile. Molti sono stati i lutti, tanti i traumi; gli strascichi ce li porteremo dietro e dobbiamo fare in modo che le ferite diventino cicatrici. L’individuo deve essere inteso nel suo insieme in un’ottica bio-psico-sociale; solo dando la giusta importanza ad ogni fattore potremo incidere sulla qualità della vita della nostra comunità. Un traguardo importante per me come Presidente per il mio consiglio, ma soprattutto per tutta la comunità molisana.”

LA DELIBERA E GLI AVVISI PUBBLICI