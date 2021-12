Prudenza e attenzione, gli auguri del sindaco Gravina (video)

“E’ stato un anno difficile – ha esordito il primo cittadino di Campobasso – e purtroppo abbiamo dovuto annullare molti eventi nella nostra città, nella speranza di poterli rivivere il prossimo anno. I contagi sono alti, ma non stanno comportando una situazione grave per le ospedalizzazioni come successo lo scorso anno perché i vaccini stanno assolvendo alla loro funzione. Bisogna continuare con le protezioni perché, come abbiamo visto, i vaccinati non sono immuni dal contagio. L’invito, pertanto, è quello di non riunirci in numero troppo elevato nelle case. Ai ragazzi chiedo prudenza con l’auspicio che il 2022 possa essere l’anno della ripresa e della serenità.”