Provocò tamponamento a catena, denunciato per lesioni stradali aggravate

M. C. 36 anni di Castellone di Bojano domenica pomeriggio tamponò con il suo Suv Bmw un altro Suv che lo precedeva, il quale, a sua volta, si schiantò contro un trattore che stava andando nella stessa direzione di marcia. Accadde tutto sulla statale 17, nei pressi del bivio di Cantalupo. Il responsabile del tamponamento ebbe la peggio ed è ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli, ma rimase ferito anche il conducente dell’altro Suv tamponato. Per questo M. C. trovato anche positivo al metadone, è stato denunciato per lesioni stradali aggravate.