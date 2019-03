Provoca un incidente e l’amico si ferisce gravemente, denunciato

CAMPOBASSO

I Carabinieri della Stazione di Riccia della Compagnia di Campobasso hanno denunciato un 47enne di origine marocchina per lesioni gravi.

L’uomo mentre si trovava alla guida del proprio veicolo sulla SP 212 ha perso il controllo andando ad impattare contro il guardrail che delimitava la strada.

A seguito dello scontro, il passeggero che viaggiava con lui, riportando delle lesioni, è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove è stato sottoposto alle prime cure e giudicato guaribile in 70 gg.

L’autista è stato così denunciato alla competente Autorita’ Giudiziaria per aver procurato delle lesioni gravi e non aver tenuto un comportamento consono alla guida.

Rimane alta l’attenzione che i Carabinieri pongono nel prevenire comportamenti illeciti da parte degli utenti della strada anche alla luce dei recenti gravi incidenti stradali che si sono verificati.