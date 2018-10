Provinciali, lista unica per il centrosinistra

Elezioni Provinciali. Oggi scadono i termini per la presentazione delle liste. Occhi puntanti sul centrosinistra ed in particolare sul Pd. Stando alle notizie delle ultime ore, la scelta è quella di presentare un’unica lista. Le amministrazioni di Campobasso e Termoli sono attualmente governate dal centrosinistra e, per via del voto ponderato, avranno il maggior peso nelle votazioni per il rinnovo del consiglio provinciale fissato per il prossimo 31 ottobre. Dall’altro lato la coalizione che governa la Regione Molise è attiva e arriverà preparata a quelle che sono elezioni di secondo livello e che quindi non chiamano alle urne i cittadini, bensì i sindaci e i consiglieri della Provincia. I big dei partiti hanno attivato tavoli su tutto il territorio provinciale. Ed il consenso nei confronti del centrodestra è in fase di crescita. Due le liste che saranno presentate oggi. Una che unisce Forza Italia, Lega, Ppi, Udc e Orgoglio Molise. L’altra di Michele Iorio e Fratelli d’Italia con la collaborazione dell’ex presidente della Provincia, Rosario De Matteis. Entro tarda mattinata l’ufficialità.