Provinciali, escluse le liste del centrodestra

REDAZIONE CAMPOBASSO

Solo una delle tre liste presentate per le Provinciali di Campobasso è stata ammessa dopo la prima fase di verifica. Si tratta di “Cives – Provincia democratica”, la lista di centrosinistra che fa capo ad Antonio Battista, attuale Presidente di Palazzo Magno. Alcuni vizi formali, invece, hanno escluso le due liste di centrodestra, “Insieme per la Provincia” che fa capo al governatore Toma e “Provincia amica”, che fa riferimento a Michele Iorio, Quintino Pallante e Rosario De Matteis. «I vizi formali sono stati rintracciati nella dichiarazione di accettazione di alcune candidature ma abbiamo già provveduto a sanare tutta la situazione» le parole della consigliera del comune di Campobasso, nonché candidata alla Provincia, Marialaura Cancellario. «Domani mattina porteremo in provincia la documentazione richiesta e sarà tutto sistemato» ha concluso la Cancellario.