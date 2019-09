Provinciali, Caporicci: «Abituato a rimboccarmi le maniche. Si faccia una scelta consapevole»

L’appello del sindaco di Portocannone e candidato alla presidenza agli amministratori chiamati al voto

E’ un vero e proprio appello al voto quello che il sindaco di Portocannone e candidato alla Provincia di Campobasso, Giuseppe Caporicci, ha lanciato agli amministratori chiamati a decidere quale sarà il prossimo presidente dell’ente di via Roma. «Domani – ha affermato Caporicci – gli amministratori della Provincia di Campobasso saranno chiamati al voto per eleggere il presidente della Provincia. Nonostante questo ente abbia subito, a causa di recenti riforme incomplete ed inorganiche, un drastico ridimensionamento della proprie dotazioni finanziarie, riveste ancora il ruolo di importante presidio territoriale con competenze delicate come quelle sulle strade, sulle scuole superiori nonché su diverse tematiche di rilevanza ambientale. Nella mia quotidiana attività di sindaco a capo di un ente privo di risorse e con grandi problemi di dotazione organica (situazione che purtroppo si riscontra nella maggior parte dei Comuni della nostra regione), ho accettato di candidarmi alla presidenza della Provincia di Campobasso per contribuire a portare all’interno dell’ente provinciale la mia esperienza di amministratore di una piccola comunità, che spesso incontra difficoltà nel relazionarsi con gli enti territoriali di livello superiore e che altrettanto spesso è chiamato a rimboccarsi le maniche in prima persona per dare risposte ai cittadini. Il mio auspicio è che i colleghi amministratori che saranno chiamati domani alle urne, facciano una scelta consapevole, al di là delle appartenenze politiche e delle rappresentanze di territorio. Buon voto a tutti».