Provinciali Campobasso, domani si vota per il rinnovo del Consiglio

REDAZIONE CAMPOBASSO

Domani l’elezione per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso. Corsa a trenta per dieci posti. Il centrosinistra si è presentato unito in una sola lista a differenza del centrodestra che ha messo sul tavolo due liste, una governativa e l’altra che fa capo a Michele Iorio, Quintino Pallante e l’ex presidente della Provincia, Rosario De Matteis. Dopo la Riforma Delrio, la Provincia è stata trasformata in ente di secondo livello ragion per cui, oltre a perdere funzioni e risorse finanziarie, ha perso il voto diretto dei cittadini. I consiglieri di Palazzo Magno saranno eletti da 969 amministratori del territorio provinciale. Il presidente Antonio Battista, eletto nel 2016, resta in sella. A differenza del Consiglio, il rinnovo del presidente è previsto ogni quattro anni dalla normativa vigente.

L’appuntamento elettorale di domani è importante in quanto darà l’idea del peso politico delle coalizioni in vista delle elezioni Amministrative del 2019, quando saranno i cittadini a votare. Nella prossima primavera appuntamento anche con le elezioni Europee. Politica già in fermento. Fuori dalla competizione di domani, il Movimento 5 Stelle.

Si vota dalle ore 8 alle ore 20, dopodichè si procederà con lo spoglio per conoscere il risultato di questo primo test politico della politica molisana.