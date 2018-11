Provinciali, Battista conferma il suo impegno da presidente

REDAZIONE CAMPOBASSO

Il rinnovo delle cariche a Palazzo Magno non ha riguardato Antonio Battista che resta il presidente della Provincia di Campobasso. La scadenza naturale del suo mandato è fissata per il 2020, sempre che mantenga la carica di sindaco del capoluogo di regione. Le sue dichiarazioni alla luce dell’esito politico dato dalle urne a Palazzo Magno.

«Le elezioni – commenta Battista – hanno dimostato una vittoria chiara del centrodestra, non ci sono equivoci. Il rapporto dei sindaci con la politica è mutato. Mi aspettavo peggio», dice. Non nasconde la delusione dell’esito elettorale dettato dai sindaci e dai consiglieri degli 83 comuni della Provincia e dal voto di quelli del comune da lui guidato.

«C’è da lavorare su Campobasso e capiremo cosa vorranno fare e l’impegno che vorranno mantenere gli uomini che hanno scelto di votare il centrodestra».

Antonio Battista non mette in discussione il suo ruolo da presidente della Provincia. La sua posizione rimane ferma. «Manterrò – spiega – l’identica coerenza dimostrata con il precedente Consiglio. Il mio impegno al fianco dei nuovi eletti in favore delle comunità amministrate sarà lo stesso. Spero che non perderemo tempo in chiacchere, ma a fare il bene del territorio. Questo è quello che per me conta»