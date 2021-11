Provinciali, a Campobasso pace fatta nel centrodestra. Incognita ad Isernia

Le anticipazioni in vista della presentazione delle liste in programma la fine di questa settimana. Le trattative sono frenetiche: ci sono in ballo dieci posti da consigliere a Palazzo Magno e altrettanti in via Berta

Elezioni provinciali, la scadenza delle votazioni del 18 dicembre si avvicina, insieme a quella di presentazione delle liste, in programma la fine di questa settimana. Le trattative sono frenetiche, ci sono in ballo dieci posti da consigliere a Palazzo Magno e altrettanti in via Berta.

Le novità

Ad oggi l’unica notizia sicura è che Campobasso è avanti: trattative praticamente chiuse, con i due schieramenti che si contrapporranno tra loro. Centrodestra contro Centrosinistra, con le incognite Vincenzo Niro e Salvatore Micone che sembravano orientati più verso uno schieramento civico alternativo alle classiche alleanze tra i partiti, ma i giochi per Campobasso sembrano essere oramai fatti.

La situazione di Isernia

Ancora in forse Isernia, dove c’è la proposta di Alfredo Ricci, presidente in carica e sindaco di Venafro, che penserebbe ad un’alleanza tra sindaci, con una lista unitaria, dove i comuni più rappresentativi e dal peso elettorale maggiore indicherebbero i loro candidati consiglieri.

Ma anche qui c’è un’incognita ed è quella del PD e dei Grillini, che vorrebbero cavalcare l’onda della vincita alle comunali del capoluogo Pentro per varare una lista classica, dalle stesse caratteristiche di quella che si è affermata lo scorso ottobre a Isernia.

Ricapitolando, a Campobasso tutto da copione, a Isernia è ancora tutto in forse, ma una notizia sicura, a livello regionale, c’è ed è quella della riappacificazione del Centrodestra, infatti nella lista preparata per le Provinciali di Campobasso ci sono rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, tutti insieme appassionatamente, come una volta.

Per Isernia bisognerà aspettare ancora un po’, ma anche qui c’è aria di riappacificazione a breve. (Redis)