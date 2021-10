Provinciale Portocannone-Nuova Cliternia, al via i lavori di rifacimento della strada

Sono iniziati questa mattina, 15 ottobre, i lavori di rifacimento della strada Provinciale 130, la Portocannone – Nuova Cliternia. A darne comunicazione è stato il consigliere provinciale Vincenzo Sabella. “Si tratta – ha affermato Sabella – di una importante via di collegamento tra le due realtà e soprattutto di grande utilità per le aziende agricole del circondario, nonché percorso della Corsa dei Carri di Portocannone. La decisione di effettuare questo intervento è stata presa su mia proposta in una commissione consiliare provinciale di Aprile 2021 e a tal proposito ringrazio di cuore il Presidente della Provincia Francesco Roberti, il collega Orazio Civetta, delegato alla viabilità, tutti i colleghi consiglieri provinciali e la struttura della Provincia di Campobasso. Seguiranno aggiornamenti e altre importanti novità”.

