Provinciale Gildonese, il ricco repertorio del degrado

Buche, asfalto sgretolato e cunette (su cui nessuno interviene) mettono continuamente a rischio l’incolumità di veicoli e persone

CAMPOBASSO. Una strada disseminata di grosse buche, asfalto sgretolato, dossi e cunette. È il ricco repertorio del degrado della Provinciale 165 Gildonese nel tratto appena dopo il cimitero di Campobasso. Una nuova segnalazione è giunta in redazione da un nostro lettore che lamenta l’inerzia delle istituzioni locali e l’ennesimo disagio che patiscono i residenti delle zone extraurbane.

Qualche tempo fa, lungo questa strada sono stati effettuati dei lavori di allacciamento con rottura dell’asfalto per diversi metri. Succede, però, che col passare delle settimane lo strato di asfalto posato sulla sede stradale non regge al passaggio di auto e mezzi pesanti, e incomincia a staccarsi, creando vistose e profonde buche. Il fondo disconnesso peggiora di volta in volta, specialmente col passare dei camion (a pieno carico).

La strada in questione è sempre meno sicura e il rischio per i cittadini aumenta. Servono misure straordinarie da parte degli enti preposti, ma la mancanza di risorse e di operatività da parte della Provincia rende difficile la manutenzione ordinaria e straordinaria. E ora, con il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche oltre che per una mancata, da tempo, manutenzione aumenta il pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, oltre che per la pubblica e privata incolumità.