Provinciale 78, la colata di acqua e fango alimenta la frana: pullman bloccato

La pioggia pressoché ininterrotta delle ultime ore ha accentuato il movimento della frana che già da tempo insiste sulla Provinciale 78 in territorio di Palata, nel tratto per la contrada Santa Giusta, causando grandi difficoltà o addirittura impedendo per molte ore il passaggio dei pullman del traporto pubblico locale. Questa mattina, lunedì 17 aprile, un mezzo dell’Atm è rimasto bloccato a causa della caduta di una colata di fango e acqua che ha alimentato ulteriormente la frana già in atto.

L’autista e i passeggeri hanno allertato i soccorsi dei Carabinieri di Palata e dei Vigili del fuoco di Termoli considerando che, al momento, vi è pericolo di allagamenti anche nel tratto che conduce all’ex Zuccherificio. Intanto, dalla Provincia di Campobasso, hanno confermato che il fango sarà rimosso dalla carreggiata non appena le condizioni meteo lo permetteranno. (adimo)