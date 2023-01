Provinciale 106 per Campitello, prorogata anche domani l’apertura parziale dalle 9 alle 17

Nelle scorse ore si è riunito in Prefettura a Campobasso il Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.), per esaminare l’evoluzione della situazione meteo e le condizioni di sicurezza per il transito sulla strada provinciale 106 per Campitello Matese.

Il Comitato ha ritenuto “di consentire, laddove sussistano le condizioni di sicurezza (almeno 100 m di distanza tra ogni mezzo e per ogni senso di marcia e con il rispetto di una velocità di marcia non superiore ai 50 km/h e non inferiore ai 30 km/h), sulla SP 106 – nella fascia oraria 9-17 del 27.01.2023 – la circolazione di ogni categoria di veicolo, in entrambi i sensi di marcia; o di prorogare la sospensione della circolazione di ogni categoria di veicolo sulla SP 106 dalle ore 17.00 del 27.01.2023 alle 9 del 28.01.2023; o di consentire, laddove sussistano le condizioni di sicurezza e solo per esigenze connesse al raggiungimento del luogo di lavoro ovvero dell’istituto scolastico frequentato, la circolazione, di ogni categoria di veicolo, in entrambi i sensi di marcia, sulla SP 106, anche dalle 7 alle 9 del 28 gennaio 2023”.