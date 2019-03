Provincia, si va verso l’anatra zoppa

I rumors dei giorni scorsi hanno avuto conferma. Allo scadere del termine ultimo per le presentazioni delle liste – ieri alle 12 – in vista delle prossime elezioni provinciali di Isernia, previste il 24 marzo, il centrodestra ha deciso di ricompattarsi e correre con un unico schieramento. Ma la vera sorpresa della giornata è stato il salto del ”fossato” da parte dell’assessore provinciale Mike Matticoli. Il braccio destro del presidente Coia nell’esecutivo di Centrosinistra ha cambiato ”fronte” saltando dall’altra parte della barricata e presentando in prima persona la lista del Centrodestra. Il suo futuro sarà targato ”Molise Migliore” che è poi lo schieramento civico che fa capo all’assessore regionale Roberto Di Baggio, di Forza Italia. Di Matticoli già si parla come futuro candidato sindaco del Centrodestra a Isernia.

Per le liste, invece, poche le conferme molte le novità. La lista “Insieme in Provincia” sarà composta da dieci candidati, sei uomini e quattro donne. C’è ottimismo in seno al centrodestra, forte anche di governare nei Comuni più popolosi della provincia. In base alla vigente Legge Delrio, infatti, il rinnovo del Consiglio provinciale avverrà secondo un meccanismo di voto ponderato. I voti dei comuni più grossi, in sintesi, avranno maggiore peso specifico e in questi ultimi spadroneggia il centrodestra. La colazione, così come le ultime Regionali ha deciso di mettere da parte i personalismi e ha schierato un blocco unico. Due i candidati per Forza Italia: Roberto Di Pasquale di Isernia e Angelo Monaco di Longano. Nella lista anche l’indipendente Fabrizio Tombolini di Venafro. Per i Popolari per l’Italia, invece, il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco e la consigliera comunale di Isernia, Vittoria Succi. Due esponenti anche per Fratelli d’Italia, entrambi isernini: Rita Di Pilla e Mario Antonelli. L’Udc, invece, candiderà il vicesindaco di Agnone Linda Marcovecchio, Orgoglio Molise correrà con Alfonso Cantone di Venafro, mentre per la Lega Gabriella Di Nardo di Castel San Vincenzo.

Restano fuori, invece, sei consiglieri uscenti. Si tratta di Salvatore Azzolini, Gianni Fantozzi, Mike Matticoli, Pasquale Barile, Giovanni Tesone e Roberto Amicone.

Il rischio che si vada incontro a una vittoria bulgara da parte del centrodestra è legata anche al numero dei candidati. Solo sette, infatti, quelli della lista di centrosinistra “Insieme per la provincia di Isernia”. Si tratta, perlopiù, di esponenti del Partito Democratico. Oltre agli uscenti Cristofaro Carrino (Frosolone), Daniele Saia (Agnone) in lista anche Fabia Onorato (Isernia), Michele Fardone, Pierluigi Pacitti, Giuseppina Catauro e Marilena Santovito. Gli stessi esponenti del centrosinistra parlano di una sfida molto difficile. La punta di diamante della coalizione è senza dubbio Cristofaro Carrino, vicepresidente uscente.

A circa venti giorni dal voto sono troppi gli interrogativi. Qualora, come sembrerebbe, la vittoria dovesse andare al centrodestra ci troveremo dinanzi alla classica “anatra zoppa”, con il presidente Coia di centrosinistra e un consiglio provinciale della coalizione opposta. Esperimento politico che già sta interessando la provincia di Campobasso. La vigente normativa, infatti, non prevede la sfiducia da parte del Consiglio al presidente che resterà in carica almeno fino a maggio, quando a Filignano si tornerà al voto. L’attuale sindaco del paese, nonché numero uno dell’ente di via Berta, ancora non scioglie le riserve sulla sua candidatura alla carica di primo cittadino. Qualora dovesse propendere per il sì e dovesse essere nuovamente eletto rimarrà alla guida della Provincia fino al prossimo novembre, quando si tornerà al voto per l’elezione del presidente.