Provincia, pubblicato il bando per il servizio di sgombero neve per gli anni 2021-2022

Il valore stimato è di 807mila euro. I lotti in affidamento sono 76

La Provincia di Campobasso ha pubblicato il bando per l’Affidamento del Servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e rimozione detriti sulle Strade Provinciali per gli anni 2021-2022. Il valore stimato del servizio è di 807mila euro, IVA esclusa. I lotti in affidamento sono 76 e si può partecipare a più lotti se si dispone di più mezzi e relativi operatori. Le aggiudicazioni, col criterio del minor prezzo, saranno di 24 mesi. Il termine per la presentazione delle domande e delle offerte è alle ore 23,59 del 22 novembre 2020. L’apertura delle buste avverrà alle ore 10 del 23 novembre nella sede della Provincia di Campobasso. È possibile presentare l’offerta per i seguenti lotti: numero 1 Montagano (valore stimato, IVA esclusa, 12.444 euro), 1/2 Matrice (valore stimato, IVA esclusa, 9.308,40 euro), 1/3 Campolieto (valore stimato, IVA esclusa, 9.776,40 euro), 1/4 San Giovanni in Galdo (valore stimato, IVA esclusa, 12.498,60 euro), 1/5 Toro-Campodipietra (valore stimato, IVA esclusa, 9.806,97 euro), 1/6 Monacilioni (Valore stimato, IVA esclusa, 7.662,60 euro), 1/7 Sant’Elia a Pianisi (valore stimato, IVA esclusa, 9.054,36 euro), 1/8 Petrella Tifernina (valore stimato, IVA esclusa, 18.300,00 euro), 1/9 Castellino del Biferno (valore stimato, IVA esclusa, 10.798,11 euro), 1/10 Ripabottoni (valore stimato, IVA esclusa, 7.154,10 euro); lotto 2/10 San Polo Matese-Campochiaro (valore stimato, IVA esclusa, 8.138,40 euro), 2/11 Bojano (valore stimato, IVA esclusa, 9.495 euro), 2/1 Baranello (valore stimato, IVA esclusa, 7.197 euro), 2/2 Busso (valore stimato, IVA esclusa, 13.550,30 euro), 2/3 Vinchiaturo (valore stimato, IVA esclusa, 16.282,90 euro), 2/4 Cercepiccola (Valore stimato, IVA esclusa, 6.664,20 euro), 2/5 San Giuliano del Sannio (Valore stimato, IVA esclusa, 11.055,55 euro), 2/6 Spinete (valore stimato, IVA esclusa, 9.901,98 euro), 2/7 Colle d’Anchise (valore stimato, IVA esclusa, 6.630,84 euro), 2/8 Sepino 2 (valore stimato, IVA esclusa, 10.024,20 euro), 2/9 Sepino 1 (valore stimato, IVA esclusa, 8.115 euro); lotto 3/10 Torella del Sannio (Valore stimato: Valore, IVA esclusa 15.732,45 euro), 3/11 Pietracupa-Salcito (valore stimato, IVA esclusa, 8.512,35 euro), 3/12 Sant’Angelo Limosano (valore stimato, IVA esclusa, 9.765,30 euro), 3/1 Ripalimosani (valore stimato, IVA esclusa, 6.798 euro), 3/2 Mirabello Sannitico (valore stimato, IVA esclusa 11.767,35 euro), 3/3 Ferrazzano (valore stimato, IVA esclusa, 5.019 euro), 3/4 Ferrazzano 2 (valore stimato, IVA esclusa, 7.165,35 euro), 3/5 Oratino (valore stimato, IVA esclusa, 9.466,50 euro), 3/6 Campobasso Ospedale (valore stimato, IVA esclusa, 11.074,54 euro), 3/7 Casalciprano (valore stimato, IVA esclusa, 6.483,96 euro); 3/8 Castropignano (valore stimato, IVA esclusa, 14.628 euro), 3/9 Duronia (valore stimato, IVA esclusa, 12.681,72 euro); 4/10 Riccia 3 (valore stimato, IVA esclusa, 14.155,16 euro), 4/1 Gildone (valore stimato, IVA esclusa, 14.700 euro), 4/2 Cercemaggiore 1 (valore stimato, IVA esclusa, 18.567,05 euro), 4/3 Cercemaggiore 2 (valore stimato, IVA esclusa, 15.328,95 euro), 4/4 Riccia 1 (valore stimato, IVA esclusa, 13.645,20 euro), 4/5 Riccia 2 (valore stimato, IVA esclusa, 17.389,89 euro), 4/6 Tufara (valore stimato, IVA esclusa, 11.967,03 euro), 4/7 Gambatesa (valore stimato, IVA esclusa, 8.584,32 euro), 4/8 Jelsi (valore stimato, IVA esclusa, 8.417,88 euro), 4/9 Macchia Valfortore (valore stimato, IVA esclusa, 10.969,92 euro), 5/1 Guardialfiera (valore stimato, IVA esclusa, 7.993,14 euro), 5/2 Zona Industriale Bonefro (valore stimato, IVA esclusa, 8.309,87 euro), 5/3 Colletorto (valore stimato, IVA esclusa, 14.050,98 euro), 5/4 Bonefro (valore stimato, IVA esclusa, 13.763 euro), 5/5 Santa Croce di Magliano (valore stimato, IVA esclusa, 13.650,66 euro), 5/6 San Giuliano di Puglia (valore stimato, IVA esclusa, 7.657,20 euro), 5/7 Rotello (valore stimato, IVA esclusa 11.403,22 euro), 5/8 Montorio (valore stimato, IVA esclusa, 13.930,99 euro), 6/1 Ururi (valore stimato, IVA esclusa, 5.892,60 euro), 6/2 Larino 1 (valore stimato, IVA esclusa, 3.424,74 euro), 6/3 Larino 2 (valore stimato: IVA esclusa, 5.373,60 euro), 6/4 San Martino in Pensilis (valore stimato, IVA esclusa, 6.334,11 euro), 6/5 Portocannone (valore stimato, IVA esclusa, 5.922,80 euro), 6/6 Campomarino (valore stimato, IVA esclusa, 7.746,60 euro), 7/10 Acquaviva-San Felice (valore stimato, IVA esclusa, 7.909,47 euro), 7/11 San Felice (valore stimato, IVA esclusa, 8.854,19 euro), 7/1 San Biase (valore stimato, IVA esclusa, 8.622,00 euro), 7/2 Limosano (valore stimato, IVA esclusa, 11.058,22 euro), 7/3 Trivento (valore stimato, IVA esclusa, 6.073,92 euro), 7/4 Roccavivara (valore stimato, IVA esclusa, 8.913,60 euro), 7/5 Roccavivara 2 (valore stimato:, IVA esclusa, 8.313,39 euro), 7/6 Salcito (valore stimato, IVA esclusa, 3.766,68 euro), 7/7 Castelbottaccio (valore stimato, IVA esclusa, 9.531,72 euro), 7/8 Montefalcone nel Sannio (valore stimato, Valore, 11.130,96 euro), 7/9 Montemitro (valore stimato, IVA esclusa, 9000,07 euro); 8/1 Tavenna (valore stimato, IVA esclusa, 4.468,95 euro), 8/2 Montecilfone (valore stimato, IVA esclusa, 6.055,05 euro), 8/3 Guglionesi (valore stimato, IVA esclusa, 6.542,49 euro), 8/4 Palata (valore stimato, IVA esclusa, 4.915,44 euro), 8/5 Montenero di Bisaccia (valore stimato, IVA esclusa, 7.277,49 euro), 8/6 Petacciato (valore stimato, IVA esclusa, 7.829,80 euro), 8/7 San Giacomo degli Schiavoni (valore stimato, IVA esclusa, 6.607,40 euro).

Ulteriori informazioni è possibile reperirle sul sito della Provincia di Campobasso, alla sezione bandi.