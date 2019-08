Provincia d’Isernia, Manolo Sacco: «Sconfitta che brucia, il centrodestra non esiste più» (INTERVISTA)

L’esponente dei Popolari per l’Italia Manolo Sacco, alla luce dei risultati elettorali, parla di una «sconfitta che brucia. Il centrodestra molisano non esiste più. L’intento era quello di abbattere Vincenzo Niro, i Popolari per l’Italia e l’Udc. Complimenti comunque al presidente Ricci ma alla Regione qualche domanda dovranno porsela: creare un insieme di persone composto da centrodestra (presunto) e buona parte del centrosinistra contro ad una parte considerevole del centrodestra dovrà necessariamente portare a verifiche in regione».