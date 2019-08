Provincia d’Isernia, Alfredo Ricci è il nuovo presidente

Dopo una lotta all’ultimo voto, si è imposto il sindaco di Venafro. Alfredo Ricci è il nuovo presidente della provincia di Isernia. Ha ottenuto 469 voti contro i 401 del suo sfidante Felice Ianiro.

Alla fine ce l’ha fatta Alfredo Ricci, sindaco di Venafro. Sarà lui il nuovo presidente della Provincia di Isernia. Espressione del centrodestra, subentra a Lorenzo Coia, del Pd, dopo il breve interregno del vicario, Roberto Di Pasquale.

Felice Ianiro, l’avversario di Ricci, anche lui del centrodestra, ha pagato, probabilmente, il suo noviziato in politica. È sindaco di Frosolone solo da pochi mesi e correre già per la presidenza della Provincia è stato magari un salto troppo arduo da affrontare. Da aggiungere che Alfredo Ricci, oltre ad essere veterano della politica, al Comune di Venafro, è anche avvocato amministrativista e praticamente conosce tutti i sindaci della Provincia passati per il suo studio. Ianiro, avvocato anche lui, è probabilmente un volto ancora troppo fresco per la politica isernina e forse soprattutto questo ha fatto la differenza.

Comunque, non è stata solo una questione di persone candidate e curriculum politici. Dietro i due candidati, infatti, c’erano le due metà in cui si è spaccato il centrodestra molisano. Da una parte Iorio, più gli esponenti di Forza Italia vicini a Di Baggio, qualcuno di Fratelli d’Italia e anche del Pd, che ha lasciato libertà di coscienza ai suoi, ma ha fatto intendere che Ricci – erede di Sorbo alla guida di Venafro – sarebbe probabilmente stata la scelta migliore. Dall’altra parte i Popolari di Vincenzo Niro, che si sono intestati la candidatura, l’Udc di Micone, Orgoglio Molise di Cotugno, con gli esponenti di Forza Italia vicini a Patriciello e i consiglieri comunali di Frosolone. Agnone si è diviso tra i due e alla fine il risultato ha premiato Ricci. Un risultato che, sicuramente, provocherà conseguenze anche a livello regionale. Infatti da via Berta esce una maggioranza regionale divisa in due parti, per cui è presumibile che sarà un settembre vivace anche per la Regione.

Tecnicamente, si è trattato di un’elezione di secondo livello, riservata a sindaci e consiglieri comunali dei 52 comuni della provincia, ma i voti non sono stati tutti uguali. Infatti il sistema ha previsto il voto ponderato, in ragione della rappresentanza numerica dei residenti in ogni centro della provincia. Per gli amministratori dei 47 comuni più piccoli, ogni voto valeva 0,7 unità; per Isernia e Venafro, ogni voto valeva sette unità, per il comune di Frosolone nove, infine Agnone, che ha avuto i voti più pesanti, e ognuno di loro valeva ben 14 unità.