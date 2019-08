ISERNIA. In corso le operazioni di voto alla Provincia di Isernia per l’elezione del nuovo presidente. A mezzogiorno avevano votato circa duecento “grandi elettori” su seicento. In corsa due candidati entrambi del centrodestra: Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, e Felice Ianiro, sindaco di Frosolone. Il seggio chiude alle 20, i risultati intorno alle 22.

Gli aventi diritto al voto sono sindaci e consiglieri comunali dei 52 comuni.