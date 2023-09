Provincia di Campobasso, si vota il prossimo 5 novembre

Si tratta di un’elezione di “secondo livello” in cui possono esprimersi i sindaci (gli unici che possono ricoprire la carica di presidente) e i consiglieri dei Comuni del territorio provinciale con voto “ponderato”, ossia con un “peso” in base alla popolazione del centro di appartenenza

Il presidente della Provincia di Campobasso facente funzioni, Orazio Civetta – dopo la decadenza di Francesco Roberti, eletto presidente della Regione Molise lo scorso giugno – con proprio decreto numero 88 emanato ieri, lunedì 25 settembre, ha indetto i comizi elettorali per l’elezione del presidente dell’Ente di via Roma per domenica 5 novembre prossimo.

Si tratta di un’elezione cosiddetta di “secondo livello” considerando che la legge 56/2014 ha eliminato l’elezione degli organi provinciali da parte del corpo elettorale, stabilendo che essi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della provincia il cui voto è “ponderato” sulla base di un indice di ponderazione determinato sulla base del valore percentuale del rapporto fra la popolazione di ciascuna delle nove fasce demografiche previste dalla legge 56/2014 e la popolazione dell’intera provincia.

Il presidente della Provincia dura in carica quattro anni. Sono eleggibili i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.