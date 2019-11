Provincia di Campobasso, messi in vendita tre edifici

L’Ente di Palazzo Magno ha messo all’asta le sedi dell’ex Croce Rossa femminile, del Circolo Sannitico e dei Centri per l’Impiego

CAMPOBASSO. Le sedi di piazza Pepe dell’ex Croce Rossa femminile e del circolo Sannitico e quella del Centro per l’Impiego di piazza Molise a Campobasso sono state messe in vendita dalla Provincia di Campobasso tramite un’asta che si terrà il prossimo 20 dicembre nei locali dell’Ente in via Roma. I tre immobili, con un prezzo a base d’asta rispettivamente di 264mila, 245mila e 991mila euro per un totale di poco più di 1,5 milioni di euro, saranno aggiudicati al miglior offerente con il sistema del massimo rialzo.

In particolare, al momento risulta sfitta la sede dell’ex Croce Rossa femminile, mentre l’edificio che ospita il circolo Sannitico è attualmente in affitto all’associazione omonima con un canone annuo di poco più di 9mila e 500 euro e la struttura che accoglie i Centri per l’Impiego è in locazione al Comune di Campobasso per quasi 46mila euro annui. Per prendere parte all’asta, i soggetti interessati dovranno far pervenire il plico, con documentazione ed offerta economica, nella sede della Provincia entro il prossimo 18 dicembre.