Province, arriva lo stipendio per Francesco Roberti e Alfredo Ricci

Torna l’indennità di carica per i presidenti delle Province che, finora, svolgevano il loro compito gratuitamente. Infatti con la legge n. 157/2019 tra le altre disposizioni urgenti si stabilisce, a carico del bilancio della provincia, un compenso per i presidenti pari a quello percepito da un sindaco del comune capoluogo. La tanto sbandierata necessità di sopprimere le province, trasferendo molte funzioni alle Regioni o alle città metropolitane, si è tradotta con la necessità di rivedere gli assetti finanziari e di interventi con diverse misure di sostegno volte al conferimento delle risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali dell’ente provincia e adesso, con la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, anche con l’indennità per i presidenti.