Prove tecniche d’estate a Termoli: tra tuffi in mare e voglia di normalità

Prove tecniche d’estate a Termoli dove la mattinata di sole, temperature decisamente in rialzo e festa ha portato in tanti ad affollare il lungomare nord. Bimbi in acqua per il primo bagno di stagione e lidi balneari presi d’assalto per una tintarella che profuma di voglia di ritornare alla normalità dopo la paura e le restrizioni dell’emergenza Covid-19. La curva del contagio in diminuzione e il fatto che la regione sia quasi totalmente Covid-free fanno ben sperare in vista dell’estate che sta arrivando. Soddisfatti non solo i proprietari degli stabilimenti balneari e dei ristoranti di zona, presi d’assalto per festeggiare la zona bianca, ma anche i turisti che hanno trovato una città accogliente.