Prove generali a Venafro per la “Festa della Croce” del Primo maggio

Prove generali in cima a Santa Croce, l’altura a nord di Venafro, in vista della Festa della Croce (38^ edizione!) del prossimo primo maggio.

Gli aderenti del Gruppo Amici di Santa Croce, che annualmente si prodigano per promuovere, organizzare e svolgere l’appuntamento naturalistico/culinario/sportivo e religioso in cima ai 750 l/m del monte che sovrasta la città, hanno messo in atto nei giorni scorsi le… prove generali dell’evento, portando in quota l’occorrente per lo svolgimento della Festa, ovviamente intrattenendosi a cucinare e gustare in anticipo in cima un saporito piatto di spaghetti al ragù e tanta carne sulla brace.

Divertimenti e piaceri che saranno il primo maggio tra gl’ingredienti essenziali della Festa. La documentazione fotografica pervenuta in redazione mostra in effetti il gruppo al lavoro, quindi a cucinare e finalmente a gustare il cibo in quota, senza privarsi ovviamente di un momento di meritato riposo. Esattamente quanto avverrà il primo maggio con la 38^ edizione della Festa, arricchita da celebrazione religiosa, giochi popolari, elezione miss Santa Croce e premiazioni del più piccolo e del… meno piccolo tra i partecipanti all’appuntamento in quota.

Tonino Atella