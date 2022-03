Prove di pace nel Centrodestra, incontro a Isernia tra i tre coordinatori

A Isernia si sono incontrati per una riunione informale i coordinatori di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Rispettivamente: Filoteo Di Sandro, Annaelsa Tartaglione e Michele Marone.

Il motivo ufficiale è stato quello degli auguri al neonominato coordinatore regionale della Lega, l’ex assessore Marone che ha sostituito il commissario Jari Colla, a sua volta successore del primo coordinatore, Luigi Mazzuto.

Gli ultimi sondaggi danno Fratelli d’Italia al 21%, la Lega al 16% e Forza Italia intono all’8%. I numeri sono dalla parte del Centrodestra, sia al parlamento, che alla regione.

Da qui l’incontro di Isernia. In ballo le Regionali e le Politiche, con l’individuazione del candidato governatore e dei due candidati ai posti sicuri dei collegi maggioritari di Camera e Senato. Ci sono tre poltrone per tre partiti.

Questa è la partita che Tartaglione, Di Sandro e Marone stanno giocando. Per i due posti al proporzionale, Camera e Senato, non c’è storia, lì verrà eletto chi prende più voti, tra tutti i partiti in campo, con la particolarità che, per il Senato, i resti nazionali non conteranno, mentre per la Camera sì. E potrebbe anche succedere che, a Montecitorio, non andrà il primo eletto del Molise. (Redis)