Prove di carico sul viadotto del parco e sul ponte Sei voci a Termoli: chiusura dal 21 al 22 ottobre

Si ricorda che in base all’ordinanza n.292 del 12.10.2021, dalle ore 7 di giovedì mattina (21.10.2021) alle ore 19 di venerdì sera (22.10.2021), il tratto di Via Corsica compreso tra la rotatoria dell’ospedale vecchio e la rotatoria di Via Egadi, restarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione di prove di carico sul viadotto del parco e sul ponte sei voci.

La viabilità alternativa prevede per chi proviene da sud e deve raggiungere il centro di svoltare alla rotatoria di via Egadi, proseguire per “Ponte Tamburo”, Viale Padre Pio, Via Elba e infine Via del Molinello fino ad arrivare alla rotatoria dell’ospedale vecchio; viceversa, per chi dal centro intende procedeere in direzione sud, sarà possibile percorrere Via del Molinello, Via Elba, Viale Padre Pio (ponte tamburo) e Via Egadi fino ad immettersi su Via Corsica.

Per accedere all’abitato interno al percorso interdetto al traffico, si potrà usare Via Tremiti, Via Egadi e la bretella che collega la rotatoria di Rio Vivo con quella del distributore ENI (Mimmo Cannone).